Российские многоцелевые истребители Су-30СМ до начала следующего года уже будут в Армении
Многофункциональные истребители Су-30СМ российского производства будут в Армении до начала 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 22 июля сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.
“Согласно договору, мы ожидаем выполнения обязательств производителей в конце этого года или начале следующего год”, - сказал Тоноян.
Говоря о других пополнениях вооружения в армии, министр, не раскрывая скобок, отметил, что будут военные сюрпризы.
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