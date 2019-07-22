По делу о беспорядках в Иджеване обвинение предъявлено 13 лицам

В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков, имевших место во время акции протеста в городе Иджеван, насилия и хулиганства в отношении сотрудников полиции.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, 13 лицам предъявлено обвинение.

Ранее комитет сообщал, что 17 июля 2019 года, начиная с 18: 00, группа лиц, с целью выражения своего недовольства в связи с ужесточением борьбы с незаконной вырубкой деревьев, перекрыла отрезок межгосударственной дороги Армения – Грузия, перекресток Ереванской и Иджеванской улиц города Иджевана. Эти лица из хулиганских побуждений, умышленно грубо нарушили общественный порядок, открыто проявив неуважение к жителям города Иджеван и участникам дорожного движения. Не подчинившись законному требованию сотрудников полиции прекратить вышеуказанные преступные действия, они кричали, ругались, повредили крышу остановки общественного транспорта на указанном перекрестке, применили как не опасное, так и опасное для жизни и здоровья насилие, с применением предметов, используемых в качестве оружия - камней и дубинок, нанесли телесные повреждения ряду сотрудников полиции РА, являющихся представителем власти и осуществляющих службу в указанном месте с целью обеспечения общественного порядка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 258, части 4 статьи 258, части 1 статьи 316 и части 2 статьи 316 Уголовного кодекса РА.

В ходе предварительного следствия были проведены крупномасштабные следственные действия, допросы и очные ставки, в установленном законом порядке проведены около трех десятков обысков.

На основании полученных достаточных доказательств 13 лицам предъявлено обвинение, 9 из которых - по пункту 1 части 3 статьи 258 и части 1 статьи 316, а 4 - по пункту 1 части 4 статьи 258 и части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РА.

В отношении 10 лиц в качестве меры пресечения избран арест, в отношении 2-х применена альтернативная мера пресечения - залог, в отношении одного - подписка о невыезде.

Орган, осуществляющий производство принял решение о задержании еще одного человека, 1974 г.р.

Предпринимаются меры по обеспечению объективного, полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

Органу дознания даны поручения.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.