СМИ: на севере Индии из-за ударов молний за сутки погибли более 30 человек
По меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний, вызванных мощными муссонными ливнями с грозами. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV , еще 13 человек получили травмы при ударах молний,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По этой информации, больше всего жертв зафиксировано в районе городов Канпур и Фатехпур - по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.
- 10:53 СМИ: более 160 человек погибли в Индии из-за наводнений
- 10:37 СМИ: в Мексике при нападении неизвестных на посетителей бара погибли пять человек
- 10:16 СМИ: на севере Индии из-за ударов молний за сутки погибли более 30 человек
- 10:02 Президент Саркисян посетил Ванадзорский технологический центр
- 09:59 Трамп намерен обсудить с лидером демократов в Сенате ситуацию с мигрантами из Мексики
- 09:56 Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
- 09:45 Технологическая продукция, производимая в Армении должна использоваться и в нашей стране: Саркисян
- 09:30 Мероприятия предстоящие 22 июля
- 21.07-20:17 Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти президента страны
- 21.07-16:51 Украинская полиция получила более тысячи сообщений о нарушениях на выборах
- 21.07-14:38 Заре Синанян встретился с представителями Московского комитета Ай Дат АРФД
- 21.07-14:23 Президент Армен Саркисян посетил село Дсех, где родился Ованес Туманян
- 21.07-14:06 Посол Садоян принял участие в празднике, посвященном ашугу Дживани
- 21.07-13:49 На боевой позиции обнаружен труп рядового военнослужащего
- 21.07-13:07 В Бюрегаване сгорело 20 га растительного покрова и 80 плодовых деревьев
- 21.07-12:36 В Гюмри премьер-министру представили 50 инвестиционных программ
- 21.07-11:38 Президент Армен Саркисян посетил Агнидзор — «малую родину» Гранта Матевосяна
- 21.07-11:18 Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Королю Бельгии
- 21.07-11:01 Никол Пашинян поздравил Шарля Мишеля по случаю Национального праздника Королевства Бельгия
- 21.07-10:28 В группе В состоятся последние матчи — Евро-2019
- 21.07-10:00 Каждый пропущенный гол стал для нас уроком — капитан команды М19
- 21.07-09:48 Arsenal выиграл в товарищеской игре
- 21.07-00:02 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 20.07-22:10 Директора Объединения детсадов Ниноцминды призвали к ответственности
- 20.07-17:45 Республика Армения должна вновь обрести былую славу промышленной страны: премьер- министр в Гюмри
- 20.07-17:34 Анонс мероприятий на 22 июля
- 20.07-17:30 Анонс мероприятий на 21 июля
- 20.07-16:34 В США Эдмон Марукян представил проводимые в Армении реформы
- 20.07-16:14 Насыщенная повестка визита Заре Синаняна в Москву
- 20.07-15:29 Сос Саркисян был не только великим артистом, но и великим гражданином — президент РА
- 20.07-15:00 С удовольствием буду носить продукцию Гюмри — Пашинян обещал носить подаренную обувь
- 20.07-14:32 Усиление активности вулкана Этна помешало работе аэропортов на Сицилии
- 20.07-14:27 Заре Синанян призвал активную армянскую молодежь России к сотрудничеству
- 20.07-13:48 Пашинян представил концептуальные положения экономической революции
- 20.07-13:21 Ширакский старт должен стать заразительным — губернатор о первых революционных шагах Пашиняна
11:42, 16.07.2019
Просмотрели 3340 раз Пакистан открыл свое воздушное пространство для всех гражданских рейсов
10:04, 16.07.2019
Просмотрели 3240 раз Reuters: США намерены обсудить с Россией трехстороннее соглашение по ядерному оружию
10:03, 15.07.2019
Просмотрели 2951 раз Трамп считает экономику США успешной вопреки политике ФРС
13:12, 16.07.2019
Просмотрели 2908 раз Инекобанк и EFSE расширяют сотрудничество по финансированию микро- и малых предприятий
08:55, 16.07.2019
Просмотрели 2797 раз Цены на нефть снизились - 15-07-19