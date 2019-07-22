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СМИ: на севере Индии из-за ударов молний за сутки погибли более 30 человек


По меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний, вызванных мощными муссонными ливнями с грозами. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV , еще 13 человек получили травмы при ударах молний,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По этой информации, больше всего жертв зафиксировано в районе городов Канпур и Фатехпур - по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.

 

 

 




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