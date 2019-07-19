Президент Армен Саркисян принял делегацию французской компании “Артерай”

Президент республики Армен Саркисян 19 июля принял делегацию французской компании “Артерай” во главе с ее президентом Жеромом Гарсиа.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, компания специализируется на предоставлении услуг транспортным сетям и железнодорожным операторам и является одним из партнеров Торгово-промышленной палаты Франция – Армения.

Глава компании Жером Гарсиа представил президенту Саркисяну намеченные в транспортной сфере Армении программы, отметив, что в их рамках они уже сотрудничают с правительством.

Президент отметил, что приветствует инициативы, направленные на развитие армяно-французских экономических отношений и готов по возможности содействовать реализации взаимовыгодных программ.