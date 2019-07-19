Армянский адвокат представил подробности дела об убийстве бывшего российского спецназовца

В поселке Путилково Красногорского района Московской области в ночь на 2 июня по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина арестованы 9 граждан Армении, еще один находится в розыске.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил прибывший из России в Армению адвокат Карен Нерсисян, который представил подробности расследования уголовного дела по факту убийства в Москве.

Адвокат рассказал, что вечером 2 июня в поселке Путилково Красногорского района возле бара “Бирхаус” произошла ссора, в ходе которой смертельное ранение получил бывший спецназовец Никита Белянкин и пострадали еще два человека.

“В день инцидента двое российских граждан, под влиянием алкоголя, недостойно вели себя в баре, где армянские граждане отмечали День рождения. Там были и женщины, и дети. За их неподобающее поведение наши граждане попросили их выйти из бара и не мешать им. Все шаги по их усмирению завершились тем, что российские граждане начали озвучивать оскорбления на национальной почве, однако наши граждане, несмотря ни на что, вновь пытались их вывести из помещения. В этот момент по улице проходил бывший российский спецназовец, который, исходя из особенностей своей личности и видя, что иностранцы пытаются вывести русских, достал пистолет и выстрелил в воздух. Спорщики пытались убедить, что спор носит иной характер. Затем он начал стрелять в людей, а тот, кто, на мой взгляд, ранил российского спецназовца, сам получил 3 огнестрельных ранений. Только после этого гражданин Армении воспользовался ножом, чтобы защитить и себя, и других”, - сказал Нерсисян.

Он отметил, что 7 из 9 граждан добровольно сдались, так как они были уверены, что в их отношении не будут применены такие тяжкие статьи.

“Однако им было предъявлено обвинение по признакам убийства, покушения на убийство и хулиганства. По этим статьям могут быть осуждены на пожизненное заключение”, - сказал адвокат. Карен Нерсисян считает, что по уголовному делу есть нарушение закона и ведется необъективное расследование.

“Думаю, что основной причиной этого является то, что орган предварительного следствия и пресса сразу же дали этому делу несправедливую оценку, что якобы иноземцы обидели несчастных российских граждан. Придавать этому делу такой оттенок очень опасно”, - отметил он.

Адвокат утверждает, что те люди, которых по данному делу обвинили в убийстве, не совершали этого преступления, а ножом воспользовался Ованес Айрапетян, который сейчас находится в розыске.

“Мы с помощью его родственников пытались убедить его, чтобы он явился бы добровольно для восстановления истины. Он спросил, есть ли гарантия, что, после его явки, другие невинные граждане будут освобождены. Я не смог дать ему никаких гарантий, поскольку это вопрос очень серьезного расследования и времени”, - сказал он.

Адвокаты пытались приложить все усилия, чтобы привлечь внимание компетентных органов России к этому делу, но они не дали никаких результатов.

“Мы обращались и в прокуратуру России, и в Следственный комитет России, и в Министерство иностранных дел Армении, и в посольство России в Армении”, - сказал Нерсисян. Адвокат по данному делу обратится также и к Защитнику прав человека Армении.