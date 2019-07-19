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Китай выразил США протест в связи с санкциями за сотрудничество компаний КНР с Ираном


Китайские власти направили американскому правительству протест в связи с однобокими санкциями Вашингтона в отношении нескольких китайских компаний за сотрудничество с Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай категорически против односторонних санкций США в отношении других стран, в том числе Китая, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы требуем от Вашингтона незамедлительно прекратить подобные ошибочные действия, проявить уважение к законным правам других государств. Мы уже сделали Соединенным Штатам представление по этому поводу".

По словам дипломата, санкции, путем которых американская сторона пытается решить иранскую проблему, абсолютно неэффективны и не способны привести к снижению напряженности в регионе.

 




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