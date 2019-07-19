Роберт Оганесян победил на шахматном турнире в Испании

Представляющий Армению гроссмейстер Роберт Ованнисян победил на шахматном турнире в Испании.

Как передает «Арменпресс», на завершившемся в Испании крупном международном турнире “Вилла де Бенаске”, в котором участвовали 430 шахматистов из 28 стран, в том числе 34 гроссмейстера, Роберт Ованнисян добился успеха. Он из 10 возможных набрал 8.5 очков и стал победителем турнира.

Набравший столько же очков Матеуш Бартель занял 2-е место.

Участвовавший в турнире Самвел Тер-Саакян набрал 8 очков и разделил 3-8 места, а после подсчета дополнительных показателей занял 4-е место. А другой участник турнира - Карен Мовсисян набрал 6.5 очков.