Ванецян считает акции в Иджеване организованной несколькими гражданами провокацией 

Акция в Иджеване была не стихийной, а организованной несколькими людьми провокацией. Как сообщает Арменпресс, об этом после совещания в Тавуше 18 июля заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«Вчерашняя акция была не спонтанным собранием, а организованной несколькими людьми провокацией. Наш визит и проведение совещание не означает, что все это будет забыто, а виновные не будут выявлены и наказаны. Сегодня на заседании правительства было озвучено, что 39 человек активно участвовали в организации акции. 19 из них были арестованы, а еще 2-3 задержаны сегодня. Некоторые люди, которые скрываются от сотрудников правоохранительных органов, я уверен, что или сами явятся, или будут выявлены, и предстанут перед законом», - сказал Ванецян.

Он отметил, что своим визитом в Тавуш они хотели привлечь внимание жителей к тому факту, что их проблемы будут решены так, чтобы были удовлетворены и государство, и жители.

Ванецян призвал жителей Тавушской области больше не совершать таких действий и решали все вопросы в результате переговоров с администрацией губернатора и лидерами общин. «Я убежден, что как администрация области, так и руководители общин найдут выход из сложившейся ситуации», - подчеркнул Ванецян.

Губернатор Тавуша Айк Чобанян отметил, что главы общин и члены советов старейшин должны быть более активными и непосредственно вовлеченными в организацию этих процессов, потому что они лучше знают проблемы общин.