Европарламент назвал ужасными условия содержания мигрантов в США

Депутаты Европарламента (ЕП) выразили озабоченность в связи с условиями содержания нелегальных мигрантов в специальных центрах на территории США, а также сожаление по поводу регулярной практики разделения семей мигрантов, задержанных на американо-мексиканской границе. Соответствующая резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За нее проголосовали 330 депутатов, против - 252, воздержались - 55.

"[ЕП] озабочен ужасающими условиями, в которых находятся мигранты и соискатели убежища, особенно дети, в миграционных центрах США, в частности из-за недостаточной медицинской помощи, отсутствия нормальных санитарных условий и еды", - говорится в тексте заявления. В этой связи депутаты выражают сожаление из-за недавней смерти семи несовершеннолетних мигрантов в одном из таких центров и призывают руководствоваться международными обязательствами США в области прав человека, обеспечить базовые потребности всех, кто содержится в этих центрах. Также они настаивают на воссоединении детей с их родителями или сопровождающими.