В группе “B” Евро-2019 встретятся Чехия - Норвегия, Ирландия – Франция

На продолжающемся в Ереване чемпионате Европы до 19 лет состоятся два матча группы “В”.

Как передает «Арменпресс», в 18:45 на стадионе Футбольной академии сборная Чехии сыграет со сборной Норвегии, а в 21:00 Ирландия померится силами с Францией на стадионе “Бананц”.

Лидером группы “B” является сборная Франции, которая имеет 3 очка, второе и третье места делят сборные Ирландии и Норвегии.