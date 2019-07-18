Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

В группе “B” Евро-2019 встретятся Чехия - Норвегия, Ирландия – Франция


На продолжающемся в Ереване чемпионате Европы до 19 лет состоятся два матча группы “В”.

Как передает «Арменпресс», в 18:45 на стадионе Футбольной академии сборная Чехии сыграет со сборной Норвегии, а в 21:00 Ирландия померится силами с Францией на стадионе “Бананц”.

Лидером группы “B” является сборная Франции, которая имеет 3 очка, второе и третье места делят сборные Ирландии и Норвегии.




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