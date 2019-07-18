Зариф заявил, что Тегеран не хочет закрывать Ормузский пролив, но имеет такую возможность

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, однако не хочет этого делать, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас, безусловно, есть возможность сделать это, но мы, конечно же, не хотим этого делать, потому что Ормузский пролив и Персидский залив - наша спасательная линия", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на вопрос, будет ли закрыт Ормузский пролив силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в случае продолжения санкционного давления со стороны США. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе. Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь СПГ, производимый крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива, Катаром.