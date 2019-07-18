Какая-либо попытка навязать правительству незаконные условия удостоится самой жесткой реакции

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся событий 17 июля, произошедших в Иджеване.

“В Иджеване произошли недопустимые развития, участники акции, организованной гражданами, занимающимися незаконной вырубкой деревьев, не подчинились законным требованиям полиции и нанесли телесные повреждения полицейским, 12 полицейских получили ранения. К счастью, не очень тяжелые, получили телесные повреждения и двое граждан”, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что лица, осуществляющие незаконные рубки, желают навязать правительству незаконные условия.

“Хочу сразу сказать, что любая попытка навязать правительству незаконные условия удостоится самого жесткого противодействия”, - сказал Никол Пашинян.

Как передает «Арменпресс», заместитель начальника полиции Вардан Мовсисян сообщил, что около 500 человек несколько раз перекрывали дорогу. “Около 18:00, полиция в рамках закона создала заграждение, чтобы освободить улицы, произошло столкновение и полицейским камнями, палками, дубинками были нанесены телесные повреждения ”, - сказал он.

Замначальника полиции отметил, что 8 человек госпитализированы в госпиталь полиции, их состояние удовлетворительное.

По словам замначальника полиции, на данный момент ситуация контролируема, дороги открыты, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Вардан Мовсисян сообщил, что 19 человек были подвергнуты приводу, 13 из которых были задержаны, а остальные отпущены под подписку о невыезде.

Никол Пашинян отметил, что около 36 человек должны были быть подвергнуты приводу и поинтересовался, где находятся остальные.

В ответ замначальника полиции сказал, что ночью проводились оперативные действия, по адресам шли группы, однако многие не оказались на местах жительства. Сейчас ведутся работы по их обнаружению.

Вардан Мовсисян исключил, что они покинут территорию республики.