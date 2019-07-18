Правительство Армении будет стимулировать производство альтернативного топлива

Премьер-министр Никол Пашинян придает важное значение производству альтернативного дровам топлива и отмечает, чтоу нас есть проблема с дровами. “Мы с прошлого года обсуждаем вопрос производства альтернативного дровам топлива, речь идет о пеллетах и брикетах”, - сказал премьер, добавив, что в этом вопросе Министерство окружающей среды должно взять на себя роль “проджект-менеджера”, чтобы они смогли развивать их производство в Армении. Я хочу сказать, что когда мы говорим о брикетах и пеллетах, речь не о том, что мы хотим развивать какую-то, так сказать, отрасль специального производства третьих стран”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что в Италии многие квартиры согреваются пеллетами.

Как передает «Арменпресс», глава правительства напомнил, что с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном говорили и о развитии альтернативной энергетики, когда, например, есть альтернативное средство для нагрева воды.

“Мы договорились, что мы должны развивать это направление. Есть что сказать?”, - спросил премьер, обращаясь к Сурену Папикяну.

В ответ Сурен Папикян сказал, что в Армении это одно из динамично развивающихся направлений. “Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника энергии в наших селах находит широкое распространение ”, - сказал он.