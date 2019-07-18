CNN: США намерены направить 500 военнослужащих на базу в Саудовской Аравии

США намерены направить 500 военнослужащих на авиабазу принца Султана, расположенную к востоку от Эр-Рияда, на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в военных кругах.

По его данным, небольшой контингент американских военных и технического персонала уже прибыл на базу, чтобы подготовить ее к прибытию зенитных ракетных систем Patriot. Также ведется работа по усовершенствованию аэродрома и взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что США выбрали именно эту авиабазу, так как, по американским оценкам, она является труднодоступной для иранских ракет. Американские военные планируют использовать ее для своих истребителей, в частности для F-22.

Этот шаг является частью плана США по развертыванию тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке, который был одобрен в июне исполнявшим тогда обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, уточняет телеканал. Ожидается, что Конгресс США получит официальное уведомление на следующей неделе.