В связи со столкновениями в Иджеване на горячую линию омбудсмена поступили сигналы

После столкновений между гражданами и полицейскими, перекрывшими дорогу в Иджеване, на горячую линию аппарата омбудсмена Армении был получен ряд сообщений. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе омбудсмена Армении. 4 сигнала были о том, что люди с семьями, в том числе и с малолетними детьми, на своих машинах остались на дороге и не могут добраться до нужных им мест, нет возможности передвижения. В двух сообщениях отмечалось, что дети находятся в беспокойном состоянии. Еще в одном были представлены сведения о том, что в результате столкновения сотрудники полиции и перекрывшие дорогу граждане были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Аппарат защитника прав человека находится на связи с полицией. Под непосредственным руководством омбудсмена аппарат продолжает предпринимать необходимые шаги в связи со сложившейся ситуацией.