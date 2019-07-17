Премьер-министр и Апостольский нунций Ватикана обсудили вопросы развития двусторонних отношений

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня Апостольского нунция Святого Престола в Армении, архиепископа Жозе Авелину Бетанкура.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя представителя Святого Престола в правительстве, Пашинян высоко оценил его значительные усилия по укреплению отношений между Арменией и Ватиканом. По словам Никола Пашиняна, межгосударственное сотрудничество Армения-Ватикан основано на политическом диалоге высокого уровня, о чем свидетельствует динамика официальных взаимных визитов и встреч на высоком уровне. Премьер-министр отметил, что Армения придает большое значение углублению двусторонних отношений, а также развитию связей между Армянской Апостольской церковью и Римско-католической церковью. Глава правительства рассказал о происходящих в нашей стране радикальных реформах и процессах.

Выразив благодарность премьер-министру за прием, Апостольский нунций Святого Престола отметил, что с момента обретения Арменией независимости у Армении и Ватикана сложились особые отношения, которые до сих пор эффективно развиваются. Жозе Авелину Бетанкур подчеркнул, что рад находиться в нашей стране в эпоху исторических перемен и выразил готовность Святого Престола поддержать Армению на пути развития и прогресса.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления армяно-ватиканских отношений. Премьер-министр отметил, что тесное сотрудничество между Арменией и Ватиканом основано на христианской системе ценностей и общем историческом наследии, и как первая христианская страна Армения придает особое значение связям со Святым Престолом.

Никол Пашинян попросил передать самые теплые пожелания Папе Франциску. Премьер-министр отметил, что Армения и армянский народ выражают благодарность Папе Римскому и Ватикану за признание Геноцида армян во время посвященной 100-летию Геноцида армян святой литургии и тем самым внесение большого вклада в процесс международного признания. Никол Пашинян подчеркнул, что международное признание и осуждение Геноцида армян имеет важное значение с точки зрения предотвращения возможных геноцидов и преступлений.