Азиатские индексы - 17-07-19

ТОКИО, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 21469.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 1567.41 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 2931.69 пункта, а HANG SENG снизился на 0.09% и составил 28593.17 пункта.