Комиссия по вопросам озера Севан совместно с министерством разработала серьезные мероприятия

Председатель научно-экспертной комиссии по сохраненности озера Севан при Национальной академии наук Армении Юрий Джавадян оценивает состояние озера как довольно тяжелое. Однако комиссия уже ведет активную работу с Министерством окружающей среды и Министерством здравоохранения.

Как передает Арменпресс, об этом Джавадян сказал в ходе рабочего обсуждения на тему “Проблемы озера Севан и пути их решения”, созванного по инициативе фракции “Процветающая Армения”.

“Озеро в довольно тяжелом состоянии. Мы должны организовать огромную работу по его спасению, работа, проделанная до сих, пор не даст возможности полностью устранить опасность”, - сказал Джавадян. Он указал на несколько проблем, из-за которых озеро сейчас находится в таком состоянии. Джавадян заметил, что в озеро попадает много мусора. Из прибрежных объектов питания, отдыха выбрасывается мусор, порошки для мытья посуды и стирки одежды очень сильно вредят воде. Он отметил, что в стиральном порошке содержится 30% азота и фосфора. По словам Джавадяна, было вырублено множество деревьев, а пни остались под водой. Испарение воды также увеличилось, вода, впадающая из рек, значительно сократилась. В результате этого уровень воды не повысился настолько быстро, чтобы восстановить нормальное состояние. Он заверил, что лично докладывал премьер-министру о проблемах. На основе полученных поручений они начали работу с двумя министерствами. Несколько дней назад состоялась третья встреча с министром окружающей среды и были разработаны серьезные мероприятия”, - сказал Джавадян.

По его словам, было установлено 10 образцов механизмов очистки. На этих участках цветения воды не наблюдалось. Некоторые образцы также были отправлены на экспертизу.

Джавадян сообщил, что предлагается установить два вида очистных станций, которые достаточно доступны. Также проводится и большое мероприятие для удаления оставшихся под водой пней.

По его словам, планируется и другое важное мероприятие, премьер-министр уже принял это предложение. “Чтобы повысить уровень воды в озере, мы в течение 2.5 лет планируем построить 3-4 новых водохранилища-доноров. Озеро будет заполняться чистой водой, и не будет изменений состава воды” - сказал он.