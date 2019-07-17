Армия Азербайджана стреляла в направлении нахиджеванского участка
13:34, 17 Июль, 2019
Армия Азербайджана в ночь на 17 июля, нарушив режим прекращения огня, на нахиджеванском участке обстреляла армянские позиции.
Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МО Армении АрцрунОваннисян.
“Один из патронов упал на крышу одного из домов в селе Елпин. Армянская сторона, в направлении противника, открыла ответный огонь ”, - сказал Ованнисян.
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