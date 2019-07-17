Армия Азербайджана стреляла в направлении нахиджеванского участка

Армия Азербайджана в ночь на 17 июля, нарушив режим прекращения огня, на нахиджеванском участке обстреляла армянские позиции.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МО Армении АрцрунОваннисян.

“Один из патронов упал на крышу одного из домов в селе Елпин. Армянская сторона, в направлении противника, открыла ответный огонь ”, - сказал Ованнисян.