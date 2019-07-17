Зограбян считает проблему озера Севан следствием многолетней непоследовательности

Депутат парламентской фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян считает проблему озера Севан вопросом национальной безопасности.

Как сообщает Арменпресс, такую точку зрения Зограбян выразила на рабочем обсуждении, созванном по инициативе фракции “Процветающая Армения” на тему “Проблемы озера Севан и пути их решения”.

“Вопрос озера Севан - вопрос национальной безопасности. Все мы признаем, что Севан сегодня болен, и это не является следствием безответственности одного или двух лет. Наши экологи на протяжении многих лет поднимали эту проблему. Я, как депутат, была осведомлена, что получены гранты на очистку прибрежной территории озера Севан. Не нарушая презумпцию невиновности, тем не менее, я имею право говорить, что эти деньги были безжалостно уничтожены”,- сказала Зограбян.

Зограбян отметила, что в вопросе, касающемся озера мнения экологов и заинтересованных лиц, кажется, разделились на две части, часть считает, что проблем нет, другая часть считает, что проблема существует, и она очень опасна. Именно это и послужило причиной, чтобы ППА созвала рабочее обсуждение. Депутат выразила надежду, что они поймут проблему и обозначат пути ее решения.

По ее мнению, в результате обсуждения законодателям будут даны рекомендации, которые попытаются их решить и представить правительству.

Зограбян также подчеркнула, что, несмотря на то, что на обсуждение были приглашены министры окружающей среды и здравоохранения Армении, однако они не присутствуют. Депутат посчитала это неприемлемым и отметила, что обратится к премьер-министру по этому вопросу.

В последнее время сине-зеленый цвет озера Севан стал предметом обсуждения на различных уровнях.