В административном комплексе МО РА обсуждены вопросы тылового обеспечения

16 июля в зале заседаний административного комплекса МО РА была проведена конференция на тему “Процесс организации питания и пути улучшения персонала Вооруженных сил РА”. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, с приветственным словом выступил начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант АртакДавтян.

В конференции приняли участие офицеры управления тыла ВС, командиры тыловых подразделений.