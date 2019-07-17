Авинян выразил обеспокоенность в связи с программами Турции по комплексному строительству водохранил

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 16 июля встретился с заместителем генерального секретаря ООНпо вопросамнаименее развитых, не имеющим выхода к морю, развивающихся и малых островных стран, высоким представителем ООН г-жой ФекитамелоаКатоаУтойкаману (FekitamoeloaKatoa'Utoikamanu).Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, в начале встречи собеседники отметили важность возможности беспрепятственного перемещения товаров для стран, не имеющих выхода к морю, реализации предметных программ, направленных на обеспечение доступа морских портов и мировых рынков. В связи с этойФекитамелоаКатоаУтойкаману подчеркнула активное сотрудничество стран, вовлеченных в процесс изучения промежуточного доклада Венской “Программы действий развивающихся стран, не имеющих выхода к морю на 2014 –2024 гг.”.

Тигран Авинян отметил, что Армения высоко ценит деятельность Офиса высокого представителя ООН по вопросам наименее развитых, не имеющим выхода к морю, развивающихся и малых островных стран, особенно в плане усилий по преодолению вызовов, стоящих перед развивающимися государствами, не имеющими выхода к морю.

Одновременно Тигран Авинян обратил внимание собеседника на географическое положение нашей страны, особенности Армении среди 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Вице-премьер-министр подчеркнул, что Армения не только по географическому положению не имеет прямого выхода к морю, но и две из четырех существующих границ закрыты. В этом плане вице-премьер-министр предложил госпоже Утойкаману предпринять практические шаги для урегулирования вопроса о закрытии Турцией границы Армении. Последняяобещала изучить озвученные проблемы.

Кроме того, Тигран Авинян выразил обеспокоенность и по поводу планов Турции по строительству комплексного водохранилища с использованием водных ресурсов реки Аракс.

Было отмечено, что вышесказанное не только негативно влияет на участки, питающиеся от бассейна реки Аракс, но и существенно нарушает гидрологический и биосферный баланс региона.