По делу о присвоении 8 млндрамовиз ювелирной компании частному предпринимателю предъявлено обвинение

В Следственном управлении Котайкской области продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения у ювелирной компании в особо крупных размерах. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, обвинениепредъявленочастномупредпринимателю.

31.07.2017 от генерального директора ювелирной компании поступило сообщение о том, что, по договору агентства, при условии продажи за вознаграждение и передачи ему вырученной суммы, он дал частному предпринимателю различные ювелирные изделия, однако последний, присвоив их, не вернул ему 53 ювелирных изделия стоимостью 7.778.963 драмовилисумму, образовавшуюсяотихпродажи.

По данному факту в Полиции РА возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 3 ст. 179 УК РА, которое для проведения предварительного следствия в порядке территориального подчинения направлено в Котайкское областное следственное управление Следственного комитета РА и принято к производству.

В ходе предварительного следствия был выяснен ряд обстоятельств происшествия, личность предполагаемого преступника, который является жителем города Чаренцаван 1971 года рождения. 27 июня 2018 года было принято решение о приостановлении производства по уголовному делу по признакам пункта 2 части 1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РА, по причине невыясненности места нахождения обвиняемого. В отношении индивидуального предпринимателя был объявлен розыск. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 47-летний частный предприниматель был обнаружен и представлен в орган, осуществляющий производство. Приостановленное производство по уголовному делу возобновлено 11 июля 2019 года. 47-летнему частному предпринимателю предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

В ходе предварительного следствия частный предприниматель полностью восстановил причиненный ювелирной компании особо крупный имущественный ущерб в размере 7.778.963 драмов.Следствиепродолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.