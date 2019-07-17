Ваге Акопян назначен ответственным протокола премьер-министра Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваге Акопян назначен ответственным протокола премьер-министра.Об этом Арменпресс сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

До этого Ваге Акопян работал в отделе протокола премьер-министра.