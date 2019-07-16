Премьер-министр назначил нового заместителя министра окружающей среды
20:35, 16 Июль, 2019
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Вардан Меликян назначен заместителем министра окружающей среды. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера размещено на сайте правительства.
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