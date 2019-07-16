Борцы греко-римского стиля примут участие в двух международных турнирах

Армянские борцы греко-римского стиля примут участие в международных турнирах в Польше и Грузии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила федерация. С 22 июля по 1 августа наша сборная проведет учебно-тренировочные сборы в Олимпаване. Часть сборной отправится в Варшаву, другая - в Тбилиси.

В международном турнире, который состоится со 2 по 4 августа в Варшаве, примут участие Геворг Гарибян, Армен Меликян (60 кг), Славик Галстян (63 кг), Малхас Амоян (72 кг), Арсен Джулфалакян (75 кг), Артур Шагинян и Максим Манукян (87 кг).

В турнире, который состоится с 7 по 11 августа в Тбилиси, примут участие Рудик Мкртчян, Норайр Ахоян (55 кг), Вазген Хачатрян (60 кг), Грант Калачян, возможно, Армен Багдасарян (72 кг), Саркис Кочарян, Эдуард Саргсян, Аргишти Абгарян (82 кг), Гегам Торгомян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг).