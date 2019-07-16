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Телефоны, часы: на экзаменах недостатка в возможностях абитуриентов не ощущалось


На экзаменах и в этом году не было недостатка в средствах, используемых абитуриентами. “Телефоны, часы - это уже традиционные средства, которые мы обнаруживаем.

Замдиректора Центра оценки и тестирования Каро Насибян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» отметил, что для того, чтобы списывать и получать подсказки, абитуриенты из года в год развивают технологии.

Заметим, что такие абитуриенты обычно бывают с несколькими телефонами. Бывали случаи, когда абитуриент приходил с устройствами, взятыми напрокат, онлайн-платформы предоставляют эту возможность. У одной девушки мы обнаружили устройства, прикрепленные на ней, она просила вернуть их, потому что они были взяты напрокат”, - сказал Каро Насибян.

Заместитель директора Центра отметил, что здесь велика и роль родителей, они должны предотвращать подобное поведение и акцентировать внимание на обучении, в то время как многие  сами участвуют в этом.




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