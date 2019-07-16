ЕС объявил о санкциях против Турции

В связи с продолжением бурильных работ со стороны Турции в исключительной экономической зоне Кипра ЕС опубликовал санкции против Турции. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Deutsche Welle”, решение о санкциях было принято членами Совета по внешним отношениям в Брюсселе с обоснованием того, что проводимые Турцией бурильные работы противоречат нормам международного права. Цель министров иностранных дел ЕС - посредством санкций добиться того, чтобы турецкая сторона прекратила работы по бурению в исключительной экономической зоне Кипра. В решении отмечается: “Сожалеем, что, несмотря на многочисленные призывы, Турция продолжила бурильные работы”.

Санкции предусматривают следующее: Турция от ЕС в 2020 году должна получить финансовую помощь, однако в результате санкций эта помощь уменьшается на 146 миллионов евро. Политические диалоги по экономическим и торговым отношениям будут отменены. Переговоры по заключению авиационных договоров будут прерваны. Кредитное содействие Турции из Европейского инвестиционного банка будет пересмотрено.

В решении также отмечается, что если Турция, нарушив права Республики Кипр, продолжит бурильные работы, то будут введены и дополнительные санкции.

Бурильные работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр со стороны Турции были начаты ранее. Первый корабль Турции, осуществляющий буровые работы, “Фатих” еще в мае начал бурильные работы в западных районах Кипра. Второй корабль “Явуз” в ночь на 8 июля был у северо-восточного побережья острова.