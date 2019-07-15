В следующем году на сфере соцобеспечения Армении будет выделено около 487 млрд драмов

Сфере социального обеспечения Армении в 2020 году будет выделено около 486 миллиардов 905 миллионов драмов. Сюда также входит сумма уже объявленного увеличения пенсий. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян в ходе обсуждения отраслевых финансовых ассигнований, предусмотренных проектом государственного бюджета на 2020 год в Постоянной комиссии НС Армении по здравоохранению и социальным вопросам.

«Дефицит бюджета еще полностью не опубликован. После этого мы также готовы вместе обсудить показатели проекта. В настоящее время мы можем сказать, что в социальную сферу будет направлено около 486 миллиардов 905 миллионов драмов, что также включает увеличение пенсий», - сказал он.

Ряд программ были объединены для повышения эффективности. В качестве важных программ были выделены те, которые касаются пожилых людей, детей, инвалидов и женщин. Серьезные реформы будут в сфере социальных услуг в общинах: они будут подчинены министерству.

Разработан законопроект «О признании нужд лиц с инвалидностью», который, по словам министра, внесет глубокие изменения в этой области. По ее словам, уже начался процесс оценки потребностей. Также подготовлен законопроект «О правах инвалидов», в котором четко установлены их права: одним из положений является проблема транспорта и доступа к зданиям и другим местам. Предусматривается штраф за несоблюдение закона.

Заруи Батоян отметила, что одним из приоритетов министерства является развитие общинных служб по уходу за пожилыми людьми.