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Эксперты Великобритании представили свой опыт пресс-секретарям госведомств


В соответствии с достигнутой пресс-секретарем премьер-министра Владимиром Карапетяном и  Чрезвычайным и Полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Маргрет Фарнуорт договоренности состоялась встреча экспертов Службы коммуникаций правительства Великобритании с пресс-секретарями министерств и подведомственных правительству органов. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, темой встречи было “Представление деятельности Службы коммуникаций правительства Великобритании и опыта работы с правительствами партнерских стран”.

В ходе встречи эксперты представили подходы и опыт правительства Великобритании в области стратегических коммуникаций, а затем представили примеры их применения. Затем были представлены примеры сотрудничества и коммуникации правительства Великобритании и правительств стран-партнеров. В ходе встречи эксперты ответили на вопросы пресс-секретарей.

До начала семинара-обсуждения состоялась также встреча пресс-секретаря премьер-министра Владимира Карапетяна с  Чрезвычайным и Полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Маргрет Фарнуорт и членами делегавии. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере информации.




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