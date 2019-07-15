Эксперты Великобритании представили свой опыт пресс-секретарям госведомств

В соответствии с достигнутой пресс-секретарем премьер-министра Владимиром Карапетяном и Чрезвычайным и Полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Маргрет Фарнуорт договоренности состоялась встреча экспертов Службы коммуникаций правительства Великобритании с пресс-секретарями министерств и подведомственных правительству органов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, темой встречи было “Представление деятельности Службы коммуникаций правительства Великобритании и опыта работы с правительствами партнерских стран”.

В ходе встречи эксперты представили подходы и опыт правительства Великобритании в области стратегических коммуникаций, а затем представили примеры их применения. Затем были представлены примеры сотрудничества и коммуникации правительства Великобритании и правительств стран-партнеров. В ходе встречи эксперты ответили на вопросы пресс-секретарей.

До начала семинара-обсуждения состоялась также встреча пресс-секретаря премьер-министра Владимира Карапетяна с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Маргрет Фарнуорт и членами делегавии. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере информации.