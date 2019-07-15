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Азиатские индексы - 15-07-19


ТОКИО, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21685.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1576.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 2942.19 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 28554.88 пункта.




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