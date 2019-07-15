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Президент Армен Саркисян посетил компанию “Мегерян карпет”


Президент республики Армен Саркисян 15 июля посетил компанию “Мегерян карпет”. Президенту была представлена более чем вековая история армянского ковроткачества, компании, представляющей армянское ковроткачество в разных странах мира. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. “Мегерян карпет” начал свою деятельность в Армении в 2000 году.

Компания производит ковры ручной работы различного дизайна и различной плотности, а также занимается реставрацией и ремонтом старых ковров ручной работы.

Армен Саркисян посетил салон ковроделия, поинтересовался работой ковроделов и проследил за процессом создания ковра. Президент республики посетил также и “Музей древних ковров имени Ованеса и Ноеми Мегерянов”, где представлены самые яркие и богатые образцы традиционного армянского ковроделия.

Президент Саркисян ознакомился с образцами и историей древних ковров разных регионов Армении, Арцаха, а также Западной Армении. В музее, в частности, представлен 160-летний Ваганагорг со своей трогательной историей. Мать во время Геноцида, разделила ковер на две части, дала своим дочерям, чтобы они смогли бы найти друг друга по этим частям. Так и случилось. Спустя 50 лет сестры в Нью-Йорке вновь обрели друг друга благодаря двум сегментам ковра.

В музее хранится копия самого древнего ковра мира – Пазырыкского ковра. Оригинал демонстрируется в Эрмитаже.

Ответственные лица “Мегерян карпета” рассказали президенту Республики о текущей деятельности и предстоящих программах развития компании. Президент Армен Саркисян призвал их развернуть деятельность и в Гюмри.




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