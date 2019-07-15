Военнослужащий после получения лечения и выписки не собирается являться в воинскую часть

Военнослужащий срочной службы, рядовой Юрик Ваникович Броян, после пребывания в Национальном комитете по охране психического здоровья, был выписан из больницы и отправился в неизвестном направлении. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“На основании телефонограммы № 562 Национального комитета по охране психического здоровья Нубарашена от 15.07.2019 г. о переводе военнослужащего срочной службы, рядового Юрика Ваниковича Брояна из медучреждения в воинскую часть , сотрудники военной полиции МО РА в тот же день явились в медицинское учреждение для осуществления перевода военнослужащего, однако на месте выяснили, что рядовой Броян больше не находится в медучреждении, он выписался из больницы и ушел в неизвестном направлении.

Военная полиция установила связь с матерью военнослужащего, которая ответила, что сын не собирается являться в воинскую часть.

Рядовой Ю. Броян был переведен в Национальный комитет по охране психического здоровья 6 июня”, - написал Ованнисян.

Пресс-секретарь МО сообщил, что военная полиция МО Армении предпринимает меры по возвращению военнослужащего в воинскую часть.