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Татоян провел беседу с российским коллегой по вопросу гарантирования прав сестер Хачатурян


Омбудсмен Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с комиссаром по правам человека в России Татьяной Москальковой  относительно дела о гарантировании прав сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Офиса омбудсмена Армении, Арман Татоян, для изучения имеющихся в деле других данных и принятия шагов в рамках своих полномочий, договорился с Татьяной Москальковой о передаче соответствующих сведений, связанных с сестрами Хачатурян, озабоченностью общественности, в том числе и правозащитников.

Проживающие в Москве сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Три его дочери признались в  убийстве отца. В ходе следствия выяснилось, что Хачатурян годами подвергал дочерей моральному и физическому насилию.




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