Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

Премьер Грузии: никто не уйдет от ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси


Расследование дела о беспорядках на митинге в Тбилиси 20 июня продолжается, и как правоохранители, которые превысили свои полномочия при разгоне, так и политики, призывавшие к насилию, не уйдут от ответственности. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Никто не останется ненаказанным, и процесс (расследования - прим. ТАСС), который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях", - сказал Бахтадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам грузинского премьера, сегодня уже никто не сомневается в легитимности разгона митинга. "У кого-то есть еще вопросы в связи с тем, использовала ли полиция легитимную силу? Конечно же, нет. Очень болезненным и тяжелым является то, что пострадали наши граждане, и я солидарен с ними в этой части. Мы обязательно должны дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий", - подчеркнул он.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2116 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1934 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1884 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1869 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1702 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации