Премьер Грузии: никто не уйдет от ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси

Расследование дела о беспорядках на митинге в Тбилиси 20 июня продолжается, и как правоохранители, которые превысили свои полномочия при разгоне, так и политики, призывавшие к насилию, не уйдут от ответственности. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Никто не останется ненаказанным, и процесс (расследования - прим. ТАСС), который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях", - сказал Бахтадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам грузинского премьера, сегодня уже никто не сомневается в легитимности разгона митинга. "У кого-то есть еще вопросы в связи с тем, использовала ли полиция легитимную силу? Конечно же, нет. Очень болезненным и тяжелым является то, что пострадали наши граждане, и я солидарен с ними в этой части. Мы обязательно должны дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий", - подчеркнул он.