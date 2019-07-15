Абитуриенты, выбывшие из конкурса в вузах, могут участвовать в конкурсе на вакантные места

При наличии вакантных мест в вузах абитуриенты, получившие положительные баллы на вступительных экзаменах, но выбывшие из конкурса, с 15 по 20 июля смогут принять участие в конкурсе на вакантные места.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице социальной сети Facebook Центра оценки и тестирования.

“В вузах, имеющих вакантные места, абитуриенты должны заполнить новую заявку. Результаты конкурса на вакантные места в вузах будут подведены 25 июля”, - говорится в объявлении.