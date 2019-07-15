В Эрзруме произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла

Согласно данным, опубликованным Министерством по чрезвычайным ситуациям Турции, 15 июля в 03:15 по местному времени в провинции Олту Эрзрумского района произошло землетрясение глубиной очага 7 км., магнитудой 4,3 балла.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ.

Эпицентр землетрясения находился в одном из кварталов Олту, однако толчки ощущались также и в соседних селах и провинциях. По предварительным данным, материального ущерба и человеческих жертв нет.