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В Эрзруме произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла


Согласно данным, опубликованным Министерством по чрезвычайным ситуациям Турции, 15 июля в 03:15 по местному времени в провинции Олту Эрзрумского района произошло землетрясение глубиной очага 7 км., магнитудой 4,3 балла.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ.

Эпицентр землетрясения находился в одном из кварталов Олту, однако толчки ощущались также и в соседних селах и провинциях. По предварительным данным, материального ущерба и человеческих жертв нет.




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