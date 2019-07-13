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Афганистане не менее четырех человек погибли при нападении боевиков на отель


По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять, в том числе двое детей, получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщает в субботу телеканал Ariana со ссылкой на местные власти.

По их данным, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Как сообщается, на гостиницу напали три боевика, двое из них ликвидированы.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан". Как сообщает Арменпресс, об этом передает TACC.




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