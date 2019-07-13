Армянскую делегацию в ПА Евронест возглавит Гаяне Абрамян

Армянскую делегацию в Парламентской ассамблее Евронест возглавит депутат Национального собрания РА от фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян.

Как передает Арменпресс, такое решение было принято во время заседания Национального собрания 13 июля.

По решению Национального Собрания, в состав делегации также вошел член фракции «Мой шаг» Нарек Мкртчян.

Армянскую делегацию в Парламентской ассамблее Евронест возглавлял Мхитар Айрапетян, член фракции «Мой шаг», но 18 июня он заявил, что прекращает свои полномочия руководителя армянской делегации в Парламентской ассамблее Евронест.

МхитарАйрапетян написал в Facebook, что избран членом Совета партии «Гражданский договор», что увеличит его физическую занятость. В качестве причины Мхитар Айрапетян упомянул о своей занятости, поскольку он возглавляет и Постоянную комиссию НС понауке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту.