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Президент Армении присутствовал на концерте Молодежного симфонического оркестра “Ереван”


Президент Армении Армен Саркисян 12 июля в парке НС присутствовал на концерте Молодежного симфонического оркестра “Ереван”. Юбилейный концерт был посвящен 150-летию Комитаса и 80-летию Т.Мансуряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, концерт был организован в рамках программы “Ереванское лето 2019” мэрии Еревана.




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