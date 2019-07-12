Президент Армении присутствовал на концерте Молодежного симфонического оркестра “Ереван”
Президент Армении Армен Саркисян 12 июля в парке НС присутствовал на концерте Молодежного симфонического оркестра “Ереван”. Юбилейный концерт был посвящен 150-летию Комитаса и 80-летию Т.Мансуряна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, концерт был организован в рамках программы “Ереванское лето 2019” мэрии Еревана.
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