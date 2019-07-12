В селе Арпи медведь нанес вред домашним животным

12-го июля в 09:55 в службе “911” была получена информация о том, что 11-го июля в 04:30 во дворе дома № 6/2 на 2-ой улице села Арпи Вайоцдзорского марза, принадлежащем А.Х., медведь уничтожил 10 кур, а во дворе доме № 2/1 1-го тупика 1-ой улицы, принадлежащем М.Г. -6 кур.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, полученная информация была передана начальнику управления сельского хозяйства и охраны природы областной администрации, помощнику оперативного дежурного управления полиции, представителям министерств сельского хозяйства и окружающей среды в Национальном Центре кризисного управления.

В тот же день в 01:16 в службу “911” поступила информация о том, что около 00:15 во дворе дома № 2/2 2-го тупика 1-ой улицы села Арпи Вайоцдзорского марза, принадлежащем П.С., медведь повредил 5 кур.