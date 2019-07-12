СНБ раскрыла случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах

Сотрудники Службы национальной безопасности Республики Армения в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках осуществления функций, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой, выявили случаи незаконного оборота наркотических средств в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, в СНБ Армении были получены оперативные данные о том, что двое граждан Армении через армяно-иранскую границу с целью реализации перевезли контрабанду в особо крупных размерах - около 1 кг метамфетамина (на “черном рынке” 1 грамм метамфетамина стоит 100 - 120 тысяч драмов).

В результате предпринятых сотрудниками СНБ оперативно-розыскных мероприятий, 9 июля 2019 года по дороге в Капан наркотик был обнаружен в автомобиле, указанные лица были задержаны и подвергнуты приводу.

Другой случай раскрытия: согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых сотрудниками СНБ и КГД широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, группа лиц посредством почтовых отправлений организовала контрабандную перевозку в особо крупных размерах -148 таблеток типа “МДМА” (экстази) из США на территорию РА,. На черном рынке 148 штук таблеток типа “МДМА” (экстази) стоят около 1.5 млн драмов). 8 июля 2019 г. получение почтового отправления было произведено под оперативным контролем сотрудников СНБ РА, сразу после получения почтового отправления указанные лица были задержаны и подвергнуты приводу.

По факту видимых преступлений в следственном департаменте СНБ РА возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РА. Обвинение предъявлено 3 лицам. В качестве меры пресечения избран арест.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.