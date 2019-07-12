СМИ: президент США посетит Польшу 31 августа

Президент США Дональд Трамп 1 сентября этого года примет участие в проводимых в Польше мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в пятницу польская газета "Речь посполита".

По этой информации, американский лидер может прилететь в Польшу уже 31 августа и улететь 1 сентября. За это время он также проведет несколько встреч с польскими политиками и, возможно, посетит один из объектов, на которых расквартированы американские военнослужащие.

Издание отмечает, что официального подтверждения визита Трампа в Польшу пока не было.

1 сентября традиционно отмечается в Польше как день начала Второй мировой войны. Именно в этот день войска фашистской Германии нанесли удары по польским городам, перешли границу и начали наступление вглубь польской территории.