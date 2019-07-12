Чтобы проследить за ходом программы ВБ, Сусанна Сафарян посетила ряд туристических местностей

На этой неделе председатель Комитета по туризму Министерства экономики РА Сусанна Сафарян вместе с представителем Министерства территориального развития и инфраструктур посетила ряд туристических местностей Армении для изучения, для оценки актуальности и целенаправленности проектов предусмотренных в рамках программы “Развитие местной экономики и инфраструктур”, осуществляемой совместно со Всемирным банком.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в ходе визита был рассмотрен проект “Двин”, который определяет возможности развития Двина как местности археологического туризма.

Затем Сусанна Сафарян посетила монастырский комплекс Хор Вирап, обсудила с руководством общины и церковью проблемы территории и варианты их решения. В частности, была подчеркнута важность благоустройства территории, в том числе парковки, торговых павильонов, инфраструктур, освещения и доступа, направленных на удовлетворение жизненных потребностей туристов.

С церковью была достигнута взаимная договоренность - проследить за реализацией программы, предпринимая совместные шаги по благоустройству территории, эффективному контролю и дальнейшей охране.

Затем оценочная команда посетила Горис, чтобы на месте ознакомиться с программой, предусмотренной проектом города, и ее отдельными компонентами.

В ходе осмотра местности вместе с мэром Гориса Сусанна Сафарян ознакомилась с реализуемыми на данный момент программами по благоустройству города, была обсуждена необходимость полной реализации Горисского проекта, предусмотренного программой “Развитие местной экономики и инфраструктур”, намечены возможные сроки старта программы.

Председатель Комитета по туризму обменялась с городскими властями мнениями относительно развития Гориса как туристического города, благоустройства пещерного города Старый Горис и формирования необходимых инфраструктур, а также шагов по его позиционированию в качестве туристического направления. Были достигнуты договоренности о более тесном сотрудничестве в направлении осуществления дальнейших работ.

Сусанна Сафарян побывала также и в Татеве, с целью мониторинга дороги, ведущей к монастырскому комплексу Татев, осуществляемому по программе “Развитие местной экономики и инфраструктур”. Она представила некоторые наблюдения относительно проводимых ремонтных работ и, в целом, оценила их качество положительно.

Работы по строительству дорог завершатся через месяц.

Визит был завершен в селе Арени, где в рамках компонента государственно-частное партнерство осуществляется строительство гостиницы “Арени Вайн отель”.

Группа на месте ознакомилась с проводимыми широкомасштабными работами, направленными на расширение возможностей превращения Арени в туристический центр вина.