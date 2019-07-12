Временно приостановлена подача газа на некоторых участках общин Ариндж и Арзни

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 12-го июля с 10:30 до 17:00 в районе Тандзут общины Ариндж Котайкской области, с 11: 00 до 16:00 на 5-ой и 6-ой улице общины Арзни прекращено газоснабжение потребителей.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.