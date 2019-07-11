Поправка Джуди Чу первое с 1998 года проарцахское решение Конгресса США: представитель ANCA

Если не принять во внимание иностранную помощь, Конгресс США не рассматривал и не принимал проарцахских решений с 1998 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала член Армянского национального комитета Америки (ANCA) Элизабет Чулджян, комментируя принятие поправки Джуди Чу в поддержку предложения «Ройса-Энгеля» по Арцаху.

Поправка основана на предложении «Ройса-Энгеля» об отводе снайперов с линии соприкосновения войск и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ.

«Армения и Арцах поддерживают это предложение, а Азербайджан - нет», - написала Чулджян, подчеркнув, что поправка была принята несмотря на усилия азербайджанского лобби.