Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль

Поправка Джуди Чу первое с 1998 года проарцахское решение Конгресса США: представитель ANCA


Если не принять во внимание иностранную помощь, Конгресс США не рассматривал и не принимал проарцахских решений с 1998 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала член Армянского национального комитета Америки (ANCA) Элизабет Чулджян, комментируя принятие поправки Джуди Чу в поддержку предложения «Ройса-Энгеля» по Арцаху.

Поправка основана на предложении «Ройса-Энгеля» об отводе снайперов с линии соприкосновения войск и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ. 

«Армения и Арцах поддерживают это предложение, а Азербайджан - нет», - написала Чулджян, подчеркнув, что поправка была принята несмотря на усилия азербайджанского лобби. 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации