В НС Арцаха с участием внепарламентских сил обсудили проект Избирательного кодекса

9 июля в Национальном собрании Республики Арцах с участием 10 внепарламентских сил был обсужден проект Избирательного кодекса Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС НКР, открывая встречу, председатель НС Ашот Гулян поблагодарил присутствующих за принятие приглашения и подчеркнул важность организации обсуждений вокруг такого важного для страны документа в плане наличия кодекса, соответствующего демократическим стандартам выборов.

Председатель НС также отметил, что на очередном заседании 27 июня Национальное собрание приняло в первом чтении Избирательный кодекс Республики Арцах и до второго чтения проведение обсуждений в подобном формате даст возможность получить предложения не только парламентских, но и внепарламентских сил и представить их в правительство.

Затем министр юстиции Арарат Даниелян представил основные направления, нововведения и изменения проекта нового Избирательного кодекса, после чего представители внепарламентских сил задавали вопросы и выступили с предложениями.

Крайний срок представления предложений до второго чтения 11 июля.

В обсуждении приняли участие также и представители парламентских фракций.