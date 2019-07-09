Новый вид сингапурской орхидеи назван в честь Никола Пашиняна и Анны Акопян

В рамках официального визита премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян посетили ботанический сад Сингапура. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, здесь состоялась презентация нового вида сингапурской орхидеи, названного в честь Никола Пашиняна и Анны Акопян. Подобные мероприятия проходят в Сингапуре в честь высокопоставленных гостей и известных деятелей страны.

Участие Никола Пашиняна и госпожи Анны Акопян в церемонии имело и другой смысл. Вид орхидеи под названием “Ванда Мисс Джоаким”, также известный как “сингапурская орхидея” или “орхидея принцессы Алоха”, получил свое название в честь цветовода армянского происхождения Агнес Джоаким (Ашхен Овакимян), которая вывела этот вид. Агнес Джоаким (Ашхен Овакимян) родилась 7 апреля 1854 году в Сингапуре, в семье Барсега и Урелии Джоаким (Овакимян).

Никол Пашинян сделал запись в книге почетных гостей. Затем премьер-министр и госпожа Акопян совершили экскурсию по парку.

В результате встречи премьер-министров Армении и Сингапура Никола Пашиняна и Ли Сьен Лун между Институтом ботаники имени Тахтаджяна Национальной академии наук Республики Армения и Советом национальных парков Сингапура подписан меморандум о взаимопонимании.

Премьер-министр Никол Пашинян в формате прямого эфира дал интервью сингапурскому телеканалу Channel News Asia, в котором коснулся результатов переговоров со своим сингапурским коллегой и возможностей развития сотрудничества между двумя странами.