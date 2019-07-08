Вице-спикер НС Армении принял посла Беларуси

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ваге Энфиаджян 8 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Армении Игоря Назарука.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя посла, В.Энфиаджян подчеркнул исторически сложившиеся дружественные отношения между Арменией и Беларусью, важность развития межпарламентского и межпартийного взаимодействия на международных площадках.

Обсуждены вопросы повестки дня предстоящего в Ереване 12-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и НС Беларуси.

Затронуты вопросы углубления сотрудничества в ряде сфер, в частности признано взаимовыгодным развитие торгово-экономических связей.