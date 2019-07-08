Очередь за гуманитарными предметами: меняются общеобразовательные стандарты

В рамках подпрограммы “Улучшение качества общего образования посредством пересмотра системы образования и критериев” программы Всемирного банка “Улучшение образования” планируется провести пересмотр государственного стандарта общего образования, предметных критериев и программ, включая следующие учебные программы:

армянский язык, литература

общество, общественные науки (обществоведение, История Армении, история Церкви, мировая история, новейшая история)

иностранные языки (английский, русский, немецкий, французский)

искусство (музыка, изобразительное искусство)

физическое образование и безопасная жизнедеятельность (физкультура, здоровый образ жизни, шахматы, НВП).

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, критерии определяют цели обучения согласно тому, что учащийся должен знать и делать по классам или степени образования.

В рамках программы планируется также:

разработка учебных модулей

тестирование разработанных предметных критериев и программ в школе

переподготовка учителей для представления измененных критериев и программ в школах

организация семинаров для разработчиков учебников.

В результате у нас будет новый, единый государственный стандарт общего образования и пересмотренные и доработанные предметные критерии и программы, а также учителя и разработчики учебников, хорошо знакомые с изменениями, внесенными в предметные стандарты и программы.